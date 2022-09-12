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В Україні назвали кількість українців, яке залишається в окупації

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 20:42
В Україні назвали кількість українців, яке залишається в окупації Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованих росіянами територіях залишаються ще майже 1,2 млн українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в ефірі національного телемарафону.

"Мені відомо, що майже 300 тисяч перебувають в Донецькій області. Ми говоримо про те, що приблизно 500 тисяч перебувають в Херсонській області. Ми розуміємо, що орієнтовно 350 тисяч - у Запорізькій області", - заявила Верещук.

Також міністр заявила і про Харківську область, більшу частину якої нещодавно деокупували. За її словами, більшість людей зможе або евакуюватися самостійно, або дочекатися наших евакуаційних автобусів.

Нагадаємо, що у Мінреінтеграції закликали українців в окупації не пускати дітей до шкіл.

Також, жителів населених пунктів, розташованих поблизу захопленої Запорізької АЕС закликають виїхати.

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