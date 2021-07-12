ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине начались учения "Казацкая Булава" с участием США и еще трех стран

Новина українською →
Понедельник 12 июля 2021 11:59
В Украине начались учения "Казацкая Булава" с участием США и еще трех стран Фото: начало учений "Казацкая Булава" (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: РБК-Украина

В Украине начались международные военные учения "Казацкая Булава 2021". Помимо украинской стороны в них принимают участие военные из США, Великобритании, Канады и Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что учения начались сегодня на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений в Николаевской области. Открытие проходило при участии командования Сухопутных войск ВСУ, оперативного командования "Восток", командира 4-го батальона Королевского полка Шотландии и командира операции UNIFIER.

Учения "Казацкая Булава - 2021" пройдут с 12 по 24 июля. Участие примут около 2 000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров.

Напомним, на прошлой неделе завершились крупные учения Sea Breeze-2021, в которых принимали участие более 30 стран.

Эти учения сопровождались неоднократными провокациями с российской стороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки учения Канада
NEWS
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью