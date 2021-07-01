НАТО продолжит укреплять позиции в Черном море после инцидента с эсминцем
Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время визита в Тбилиси заявил, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море. Альянс будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе после инцидента с британским эсминцем.
Аппатурай подчеркнул, что российской стороне необходимо понять, что союзники НАТО в данном вопросе не отступят.
"У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", - сказал он.
Кроме того, он обвинил Россию в продолжении дестабилизации региона.
"Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона", - отметил спецпредставитель генсека НАТО.
Напомним, британский премьер Борис Джонсон назвал проход эсминца возле Крыма законным поскольку Соединенное Королевство не признает оккупацию Крымского полуострова.
Как известно, Россия заявила, что ее корабли якобы произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender.
Однако в Британии утверждают, что предупредительных выстрелов со стороны России не было.