НАТО продолжит укреплять позиции в Черном море после инцидента с эсминцем

Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время визита в Тбилиси заявил, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море. Альянс будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе после инцидента с британским эсминцем .

Об этом он рассказал грузинскому Первому каналу .

Аппатурай подчеркнул, что российской стороне необходимо понять, что союзники НАТО в данном вопросе не отступят.

"У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", - сказал он.

Кроме того, он обвинил Россию в продолжении дестабилизации региона.

"Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона", - отметил спецпредставитель генсека НАТО.