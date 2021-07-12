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В Україні розпочалися навчання "Козацька Булава" за участю США та ще трьох країн

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Понеділок 12 липня 2021 11:59
В Україні розпочалися навчання "Козацька Булава" за участю США та ще трьох країн Фото: початок навчань "Козацька Булава" (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: РБК-Україна

В Україні розпочалися міжнародні військові навчання "Козацька Булава 2021". Крім української сторони в них беруть участь військові з США, Великобританії, Канади та Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Повідомляється, що навчання почалися сьогодні на базі Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів в Миколаївській області. Відкриття проходило за участю командування Сухопутних військ ЗСУ, оперативного командування" Схід", командира 4-го батальйону Королівського полку Шотландії та командира операції UNIFIER.

Навчання "Козацька Булава - 2021" пройдуть з 12 по 24 липня. Участь візьмуть близько 2 000 військовослужбовців і більше 300 одиниць військової техніки з п'яти країн-партнерів.

Нагадаємо, минулого тижня завершилися великі навчання Sea Breeze-2021, в яких брали участь понад 30 країн.

Ці навчання супроводжувалися неодноразовими провокаціями з російського боку.

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