В Україні розпочалися навчання "Козацька Булава" за участю США та ще трьох країн

В Україні розпочалися міжнародні військові навчання "Козацька Булава 2021". Крім української сторони в них беруть участь військові з США, Великобританії, Канади та Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Повідомляється, що навчання почалися сьогодні на базі Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів в Миколаївській області. Відкриття проходило за участю командування Сухопутних військ ЗСУ, оперативного командування" Схід", командира 4-го батальйону Королівського полку Шотландії та командира операції UNIFIER.

Навчання "Козацька Булава - 2021" пройдуть з 12 по 24 липня. Участь візьмуть близько 2 000 військовослужбовців і більше 300 одиниць військової техніки з п'яти країн-партнерів.