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В Украине началась подготовка к новому отопительному сезону, - Минрегион

Автор: РБК-Украина

В Украине началась подготовка к новому отопительному сезону. Вопрос подготовки находится под контролем Минрегиона.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях завершен отопительный сезон по состоянию на 16 апреля. Другие области находятся в процессе сезонного прекращения предоставления услуг теплоснабжения. Начинаются активные работы по подготовке к новому отопительному сезону 2021/22 года", - говорится в сообщении.

Заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская заявила, что осуществляется ежедневный мониторинг, фиксируется текущая информация для эффективной подготовки жилищного фонда и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду.

Напомним, подачу тепла в Чернигове начнут останавливать 15 апреля.

Как сообщало РБК-Украина, ранее отопительный сезон решили завершить в Киеве. С 10 апреля дома в столице начали отключать от централизованного отопления.

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Новости Украины Министерство регионального развития и строительстваотопительный сезон
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