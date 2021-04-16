В Украине началась подготовка к новому отопительному сезону, - Минрегион

В Украине началась подготовка к новому отопительному сезону. Вопрос подготовки находится под контролем Минрегиона.

"В Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях завершен отопительный сезон по состоянию на 16 апреля. Другие области находятся в процессе сезонного прекращения предоставления услуг теплоснабжения. Начинаются активные работы по подготовке к новому отопительному сезону 2021/22 года", - говорится в сообщении.

Заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская заявила, что осуществляется ежедневный мониторинг, фиксируется текущая информация для эффективной подготовки жилищного фонда и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду.