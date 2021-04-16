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Отопительный сезон полностью завершили в пяти областях

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 16:52
Отопительный сезон полностью завершили в пяти областях Фото: отопительный сезон завершили пять областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Отопительный сезон, по состоянию на 16 апреля, завершили в пяти областях Украины. Другие области находятся в процессе сезонного прекращения предоставления услуг теплоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе Минрегиона.

Так, подача тепла уже прекращена в Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

По состоянию на сегодня, с 19 961 котельной на территории Украины работает 5 531.

"Сейчас с 81 637 жилых домов, отапливается - 12 032. Среди 31 521 объекта социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, учреждения образования и здравоохранения) отопление осуществляется в 9 220 заведениях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подачу тепла в Чернигове начнут останавливать 15 апреля.

Как сообщало РБК-Украина, ранее отопительный сезон решили завершить в Киеве. С 10 апреля дома в столице начали отключать от централизованного отопления.

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