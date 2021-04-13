В Чернигове завершают отопительный сезон
Фото: отопление в Чернигове отключат 15 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Чернигове назвали дату завершения отопительного сезона. Подачу тепла начнут останавливать 15 апреля.
Об этом заявил мэр Владислав Атрошенко, сообщает "Суспільне".
По его словам, на неделю-две, пока еще будет прохладная погода, продолжат отапливать роддом и детскую поликлинику №2 по их просьбе.
"15 апреля, в четверг, в девять утра начнут отключать отопление. А завершат по городу через пару дней", - сказал мэр Чернигова.
Ранее сообщалось, что в Черкассах отопительный сезон завершился с 12 апреля.
Кроме того, отопительный сезон закончили в Харькове с понедельника 12 апреля.
Как сообщало РБК-Украина, ранее отопительный сезон решили завершить в Киеве. С 10 апреля дома в столице начали отключать от централизованного отопления.