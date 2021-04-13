В Чернигове завершают отопительный сезон

По его словам, на неделю-две, пока еще будет прохладная погода, продолжат отапливать роддом и детскую поликлинику №2 по их просьбе.

"15 апреля, в четверг, в девять утра начнут отключать отопление. А завершат по городу через пару дней", - сказал мэр Чернигова.