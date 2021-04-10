В Киеве начали отключать отопление

В Киеве завершается отопительный сезон . Сегодня, 10 апреля, дома в столице начинают отключать от централизованного отопления.

Отметим, что отопительный сезон в Киеве начался 16 октября прошлого года.

В КГГА подчеркнули, что отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях осуществляется по письменным заявкам их руководителей.

Отопительный сезон изначально должен был закончиться еще 5 апреля , но из-за похолодания его продлили до 10 числа.

Напомним, в 2020 году отопительный сезон в Киеве был завершен с 5 апреля. В 2019 году отопительный сезон в Киеве завершился с 6 апреля.

Кроме того, 1 апреля Днепр одним из первых завершил отопительный сезон в этом году.

Ранее сообщалось, что в Тернополе будут отключать отопление в заведениях, нарушающих карантин.

Добавим, что ранее в Кабинете министров заявили, что субсидию на оплату услуг ЖКХ можно оформить в любое время, даже во время отопительного сезона.