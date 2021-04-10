В Киеве начали отключать отопление
В Киеве завершается отопительный сезон. Сегодня, 10 апреля, дома в столице начинают отключать от централизованного отопления.
Отключение тепла в Киеве анонсировал мэр столицы Виталий Кличко.
Отопительный сезон изначально должен был закончиться еще 5 апреля, но из-за похолодания его продлили до 10 числа.
"Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля", - сообщил городской голова Киева ранее, 7 апреля.
В КГГА подчеркнули, что отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях осуществляется по письменным заявкам их руководителей.
Отметим, что отопительный сезон в Киеве начался 16 октября прошлого года.
Напомним, в 2020 году отопительный сезон в Киеве был завершен с 5 апреля. В 2019 году отопительный сезон в Киеве завершился с 6 апреля.
Кроме того, 1 апреля Днепр одним из первых завершил отопительный сезон в этом году.
Ранее сообщалось, что в Тернополе будут отключать отопление в заведениях, нарушающих карантин.
Добавим, что ранее в Кабинете министров заявили, что субсидию на оплату услуг ЖКХ можно оформить в любое время, даже во время отопительного сезона.