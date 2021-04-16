В Україні розпочалася підготовка до нового опалювального сезону, - Мінрегіон

В Україні розпочалася підготовка до нового опалювального сезону. Питання підготовки знаходиться під контролем Мінрегіону.
"У Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях завершено опалювальний сезон станом на 16 квітня. Інші області перебувають у процесі сезонного припинення надання послуг теплопостачання. Розпочинаються активні роботи з підготовки до нового опалювального сезону 2021/22 року", - сказано у повідомленні.
Заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська заявила, що здійснюється щоденний моніторинг, фіксується поточна інформація для ефективної підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду.
Нагадаємо, подачу тепла в Чернігові почнуть зупиняти 15 квітня.
Як повідомляло РБК-Україна, раніше опалювальний сезон вирішили завершити в Києві. З 10 квітня будинки в столиці почали відключати від централізованого опалення.