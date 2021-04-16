В Україні розпочалася підготовка до нового опалювального сезону, - Мінрегіон

В Україні розпочалася підготовка до нового опалювального сезону . Питання підготовки знаходиться під контролем Мінрегіону.

"У Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях завершено опалювальний сезон станом на 16 квітня. Інші області перебувають у процесі сезонного припинення надання послуг теплопостачання. Розпочинаються активні роботи з підготовки до нового опалювального сезону 2021/22 року", - сказано у повідомленні.

Заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська заявила, що здійснюється щоденний моніторинг, фіксується поточна інформація для ефективної підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду.