В Украине началась избирательная кампания в парламент

В Украине в пятницу, 24 мая, начинается избирательная кампания в рамках досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно законодательству, избирательная кампания в парламент начинается на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной рады. Вчера, 23 мая, указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента был опубликован в официальной газете центральных органов власти Украины "Урядовий кур'єр".

Внеочередные выборы в Раду 9 созыва состоятся 21 июля 2019 года. Отметим, что нынешнему депутатскому составу парламента не хватило голосов для того, чтобы внести на рассмотрение президентский законопроект, в котором предлагалось отменить мажоритарную систему выборов в Раду.

Напомним, Центральная избирательная комиссия заявила, что может не успеть подготовиться к выборам в Верховную раду, поскольку закон Украины "О выборах народных депутатов" содержит устаревшие положения, которые не соответствуют другим действующим законам. В частности, этот закон имеет положение без механизма реализации, среди которых вопросы установления факта проживания, голосование военнослужащих, которые участвуют в ООС.

Также отметим, что 23 мая Верховный суд получил два иска на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. В пресс-службе суда отметили, что один заявитель просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах. Другое заявление подано физическим лицом. Имена заявителей не разглашаются