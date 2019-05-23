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Верховный суд получил второй иск о роспуске Рады

Новости » Общество    23.05.2019 - 19:52
Верховный суд получил второй иск о роспуске Рады
Фото: здание ВСУ (РБК-Украина)

В Верховном суде находятся два исковых заявления с аналогичными требованиями

В Верховный суд 23 мая поступило еще одно исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда на своей странице в Facebook.

"В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к президенту Украины о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что заявление подано физическим лицом в пятницу, 23 мая. Указанное дело зарегистрировано под номером 9901/278/19.

Таким образом, в Верховном суде находятся два исковых заявления с аналогичными требованиями.

Напомним, ранее Верховный суд получил иск на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. В пресс-службе говорится, что заявитель просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах.

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальныех действиях.

 

 

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