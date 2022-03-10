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В Украине с начала вторжения РФ погиб 71 ребенок, более 100 ранены

Автор: Татьяна Самарук

Российские военные уже 15-й день жестоко убивают мирное население. Они не только разрушают гражданскую инфраструктуру, но и от их рук гибнут дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Всего он начала вторжения России в Украину погибли более 70 детей.

Также еще более 100 детей получили ранения. Такие данные по состоянию на 11 часов 10 марта 2022 года.

"Военное вторжение России в Украину, бесчинства российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену - жизнь своих детей, будущее нашего народа", - написала Денисова.

Также она настояла и призвала страны НАТО помочь прекратить российский терроризм и закрыть небо над Украиной.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области в результате обстрелов оккупантов погибли две женщины и два ребенка.

Также мы писали, что в Генштабе рассказали о потерях российских оккупантов на 14 день войны.

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Вторжение России в Украину