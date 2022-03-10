В Генштабе рассказали о потерях российских оккупантов на 14 день войны
Фото: российские войска потеряли более 12 тысяч человек за 14 дней войны (Getty Images)
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск на 14 день войны. Так, более 12 тысяч оккупантов погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:
- личного состава - более 12 тысяч человек,
- танков - 335,
- боевых бронированных машин - 1105,
- артиллерийских систем - 123,
- РСЗО (реактивная система залпового огня) - 56,
- средства ПВО - 29,
- самолетов - 49,
- вертолетов - 81,
- автомобильной техники - 526,
- легкие скоростные катера - 3,
- цистерн с ГСМ - 60,
- беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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