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В Харьковской области в результате обстрелов оккупантов погибли две женщины и два ребенка

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Харьков, Четверг 10 марта 2022 08:20
В Харьковской области в результате обстрелов оккупантов погибли две женщины и два ребенка Фото: под Харьковом российские оккупанты обстреляли дом, где погибли 4 человека (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В ночь с 9 на 10 марта в результате очередного обстрела села Слобожанское Изюмского района погибли четыре человека - 2 женщины и 2 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

Российские оккупанты обстреливали жилые дома. Так один из вражеских снарядов попал в частный дом, после чего он разрушился. Люди погибли под завалами. При этом 5-летней девочке удалось выжить.

У ребенка были травмы, поэтому девочку сразу же госпитализировали в Первомайскую больницу.

"Для поиска тел погибших сегодня планируется привлечение подразделений ГСЧС", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, 9 марта российские оккупанты сбросили бомбу на роддом и детскую больницу в Мариуполе. В результате авиаудара пострадало 17 человек. При этом жертв нет.

Мы также писали о том, что российская авиация атаковала городскую больницу Житомира. В результате обстрела городской больницы в здании повыбивало почти все окна. Травмированных и погибших, к счастью, нет.

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