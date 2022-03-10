В Україні з початку вторгнення РФ загинула 71 дитина, понад 100 поранені

Російські військові вже 15-й день жорстоко вбивають мирне населення. Вони не тільки руйнують цивільну інфраструктуру, а й від їхніх рук гинуть діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Також вона наполягла та закликала країни НАТО допомогти припинити російський тероризм та закрити небо над Україною.

"За військове вторгнення Росії до України, безчинства російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну - життя своїх дітей, майбутнє нашого народу", - написала Денісова.

Також ще понад 100 дітей отримали поранення. Такі дані станом на 11 годину 10 березня 2022 року.

Загалом він початку вторгнення Росії в Україні загинули понад 70 дітей.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області в результаті обстрілів окупантів загинули дві жінки та дві дитини.

Також ми писали, що у Генштабі розповіли про втрати російських окупантів на 14 день війни.

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