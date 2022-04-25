В Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем, - ООН

Фото: в Украине почти 8 млн беженцев (Getty Images)

В Организации объединенных наций (ООН) сообщили, что с начала войны с Россией в Украине каждый шестой житель стал внутренним переселенцем. Их число составляет почти 8 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ООН.