В Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем, - ООН
В Организации объединенных наций (ООН) сообщили, что с начала войны с Россией в Украине каждый шестой житель стал внутренним переселенцем. Их число составляет почти 8 млн человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ООН.
"С начала войны каждый шестой житель страны стал внутренне перемещенным лицом", - отмечают в организации.
По данным ООН, число внутренних переселенцев превышает 7,7 млн человек. Они нуждаются в деньгах, лекарствах и транспорте.
Напомним, за два месяца войны Украину покинули более 5 млн человек.
Отметим, по состоянию на 18 апреля более 1,4 млн украинцев зарегистрировались в качестве внутренне перемещенных лиц.
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