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В Україні з початку війни кожен шостий житель став біженцем, - ООН

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Женева, Понеділок 25 квітня 2022 22:21
В Україні з початку війни кожен шостий житель став біженцем, - ООН Фото: в Україні майже 8 млн біженців (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Організації об'єднаних націй (ООН) повідомили, що з початку війни з Росією в Україні кожен шостий житель став внутрішнім переселенцем. Їх число становить майже 8 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ООН.

"З початку війни кожен шостий житель країни став внутрішньо переміщеною особою", - зазначають в організації.

За даними ООН, кількість внутрішніх переселенців перевищує 7,7 млн осіб. Вони потребують грошей, ліків і транспорту.

Нагадаємо, за два місяці війни Україну покинули понад 5 млн осіб.

Зазначимо, станом на 18 квітня понад 1,4 млн українців зареєструвалися в якості внутрішньо переміщених осіб.

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