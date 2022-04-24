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За два месяца войны почти 5,2 млн украинцев покинули страну, - ООН

Новина українською →
Украина, Воскресенье 24 апреля 2022 17:51
За два месяца войны почти 5,2 млн украинцев покинули страну, - ООН Фото: число беженцев из Украины достигло 5,2 млн человек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что число украинцев, покинувших страну после вторжения России два месяца назад, приближается к 5,2 млн человек. Больше всего уехало в Польшу - 2,9 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УВКБ ООН.

По данным УВКБ ООН, общая цифра в 5 186 744 человека на 23 058 больше, чем в субботние данные. За апрель уехало более 1 151 000 украинцев по сравнению с 3,4 млн только в марте.

По оценкам Международной организации по миграции (МОМ) ООН, помимо числа беженцев, более 7,7 млн человек были перемещены в пределах Украины. Почти две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, включая тех, кто остался в стране.

Последние данные появились, когда украинцы отмечают православное пасхальное воскресенье.

Вот разбивка того, сколько украинских беженцев бежало в соседние страны, по данным УВКБ ООН:

  • Польша: 2 899 713 человек (почти шесть из 10 украинских беженцев перебрались в Польшу).
  • Россия: 578 255 человек (кроме того, 105 000 человек перебрались в Россию из контролируемых Россией районов Донецкой и Луганской областей).
  • Румыния: 774 074 человека.
  • Венгрия: 489 754 человека.
  • Молдова: 433 214 человек.
  • Словакия: 354 329 человек.
  • Беларусь: 24 084 человека.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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