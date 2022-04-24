За два месяца войны почти 5,2 млн украинцев покинули страну, - ООН

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что число украинцев, покинувших страну после вторжения России два месяца назад, приближается к 5,2 млн человек. Больше всего уехало в Польшу - 2,9 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УВКБ ООН.

По данным УВКБ ООН, общая цифра в 5 186 744 человека на 23 058 больше, чем в субботние данные. За апрель уехало более 1 151 000 украинцев по сравнению с 3,4 млн только в марте.

По оценкам Международной организации по миграции (МОМ) ООН, помимо числа беженцев, более 7,7 млн человек были перемещены в пределах Украины. Почти две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, включая тех, кто остался в стране.

Последние данные появились, когда украинцы отмечают православное пасхальное воскресенье.

Вот разбивка того, сколько украинских беженцев бежало в соседние страны, по данным УВКБ ООН: