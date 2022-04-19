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Статус внутренних переселенцев с начала войны уже получили 1,4 млн украинцев

Новина українською →
Украина, Вторник 19 апреля 2022 09:25
Статус внутренних переселенцев с начала войны уже получили 1,4 млн украинцев Фото: официально зарегистрировались беженцами 1,4 млн украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 18 апреля более 1,4 миллионов человек зарегистрировались как внутренне перемешенные лица. Они могут получить по 2000-3000 гривен компенсации на проживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, из-за большого количества вынужденно перемещенных людей во многих громадах образовались большие очереди на регистрацию.

"Но в ближайшие дни, я надеюсь, что даже завтра, стать на учет как внутренне перемещенное лицо и подать заявление на помощь на проживание можно будет через Дію, не выходя из дома, без очередей и лишних бумаг", - прокомментировала Лазебная.

Напомним, что в рамках помощи внутренне перемещенным лицам с жильем правительство компенсирует коммунальные расходы громадам и людям, которые бесплатно размещают у себя переселенцев.

Также из бюджета оказывают помощь на проживание переселенцам с территорий активных боевых действий. Помощь предоставляется в размере 3000 гривен в месяц для детей и людей с инвалидностью, 2000 гривен для других лиц.

Всем, кто имеет право на эту помощь и до конца апреля подаст заявление на ее получение, перечислят помощь за два месяца - март и апрель.

Как сообщало РБК-Украина, в течение апреля на выплату пособия на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк более 1,2 миллиарда гривен. За счет этих средств помощь получат около 248 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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