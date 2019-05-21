В Украине начала работу миссия МВФ

Сегодня в Украине начинает свою работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает РБК-Украина.

Миссия МВФ прибыла для того, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества. В частности, среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения по рыночным ценам, проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Она будет находиться в Украине 2 недели.

Напомним, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предлагала газ для нужд населения на условиях ПСО по уменьшенной цене. Новая цена на газ 245 грн за тыс. куб. м или почти на 4% ниже чем та, что действовала в апреле.

В Кабмине сообщали, что цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго и поставщиков в мае составят 8 247 гривен за тысячу кубических метров.

В частности, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что правительственное решение о снижении цен на газ для населения полностью соответствует программе сотрудничества с МВФ. По ее словам, цены на основании постановления Кабмина № 867 (специальные обязательства) будут работать как потолок цен на газ для населения до конца этого года.