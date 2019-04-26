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Маркарова: снижение цен на газ соответствует программе МВФ

Новости » Энергетика    26.04.2019 - 12:05
Маркарова: снижение цен на газ соответствует программе МВФ
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Цены на газ для населения соответствуют программе сотрудничества с МВФ

Правительственное решение о снижение цен на газ для населения полностью соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, цены из постановления Кабмина № 867 (специальные обязательства), будут работать как потолок цен на газ для населения до конца этого года.

"Это соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей, и, следовательно, это соответствует нашим обязательствам по программе, поддерживаемой МВФ ", - отметила Маркарова.

Она уточнила, что с 1 мая потолок цен возрастет, но реальная цена на газ снизится.

Напомним, ранее в команде Владимира Зеленского призвали Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовать снижение цен на газ с Международным валютным фондом.

Вчера сообщалось, что команда Зеленского рассчитывает на продолжение взаимодействия с МВФ.

"По МВФ. Естественно, позиция - продолжать взаимодействие. Мы рассчитываем на успешное ревью в мае", - отметил его советник Александр Данилюк. 

 

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