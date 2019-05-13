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"Нафтогаз" предложил новую цену на газ

Новости » Энергетика    13.05.2019 - 21:37
"Нафтогаз" предложил новую цену на газ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения, содержащие новую цену газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предлагает газ для нужд населения на условиях ПСО по уменьшенной цене. Новая цена на газ 245 грн за тыс. куб. м или почти на 4% ниже чем та, что действовала в апреле, сообщает пресс-служба компании.

Как сообщили в пресс-службе, НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения, содержащие новую цену газа при поставках на условиях ПСО.

"Цена определена с учетом требований правительственных постановлений от 8 мая 2019 г. №380 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 г. №293" и от 19 октября 2018 г. № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" и составляет 5990 грн за тыс. куб. м без учета НДС и стоимости доставки. Новая цена 245 грн за тыс. куб. м или почти на 4% ниже чем та, что действовала в апреле", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кабмине сообщали, что цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго и поставщиков в мае составят 8 247 гривен за тысячу кубических метров.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что правительственное решение о снижении цен на газ для населения полностью соответствует программе сотрудничества с МВФ. По ее словам, цены на основании постановления Кабмина № 867 (специальные обязательства) будут работать как потолок цен на газ для населения до конца этого года.

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