ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине снизились цены на газ для населения

Новости » Экономика    01.05.2019 - 08:20
В Украине снизились цены на газ для населения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Цены на газ снижаются на 300 гривен за тысячу кубометров

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 мая 2019 года снижает цены на газ цены на газ для населения и тепловой генерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

По данным пресс-службы компании, цена на газ в мае снижется с 8550 до 8247 грн за тысячу кубометров с НДС и транспортировкой.

В то же время "Нафтогаз" повышает на май цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. По сравнению с ценами на апрель 2019 года, в мае цены выросли на 5,2-11,5%. В зависимости от ряда показателей "Нафтогаз" предлагает газ по цене 6 299 - 6 948 грн/тыс. куб. м (без НДС и затрат на его транспортировку по магистральным и распределительным газопроводам).

Как сообщало РБК-Украина, 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май.

До этого премьер-министр Владимир Гройсман поставил ультиматум руководству НАК "Нафтогаз Украины" относительно цены на газ для населения, угрожая увольнением.

Маркарова: снижение цен на газ соответствует программе МВФ "Нафтогаз" озвучил свое предложение РФ по транзиту газа
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ценыгазНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь