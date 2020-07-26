Из них более 70 детей
В Украине с начала июля на воде погибли более 180 человек. Большинство смертельных случаев связаны с собственной неосторожностью.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 26 июля на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 180 человек, из них более 70 детей. В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности поэтому отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве напомнили о правилах купания, которые помогут избежать неприятностей на воде:
Напомним, в Украине с начала лета по начало июля на водоемах утонул 291 человек, а подавляющее большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности.
Также РБК-Украина писало, что еще в мае в Украине утонули 47 человек.