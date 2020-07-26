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В Украине с начала июля на воде погибли более 180 человек

Украина, Воскресенье 26 июля 2020 08:41
В Украине с начала июля на воде погибли более 180 человек
Фото: человек тонет (flickr)
Автор: Максим Зайченко

Из них более 70 детей

В Украине с начала июля на воде погибли более 180 человек. Большинство смертельных случаев связаны с собственной неосторожностью.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 26 июля на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 180 человек, из них более 70 детей. В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности поэтому отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили о правилах купания, которые помогут избежать неприятностей на воде:

  • нельзя купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • нельзя вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
  • нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;
  • нельзя купаться в одиночестве;
  • нельзя использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
  • нельзя употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • запрещается купание детей без сопровождения взрослых.

Напомним, в Украине с начала лета по начало июля на водоемах утонул 291 человек, а подавляющее большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности.

Также РБК-Украина писало, что еще в мае в Украине утонули 47 человек.

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