В Украине с начала лета утонули почти 300 человек

Фото: спасатели (facebook.com mns.gov.ua)

Подавляющее большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности

В Украине с начала лета на водоемах утонул 291 человек. В течение 5 июля утонули 16 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С начала лета на водоемах страны утонул уже 291 человек. Только за сутки 5 июля количество утоплений составляло 16 человек. Подавляющее большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности", - указано в сообщении ведомства.

Кроме того, спасатели предостерегают украинцев от опрометчивого поведения, как во время праздника Ивана Купала, так и в течение всего купального сезона.

Кроме того, специалисты ГСЧС отмечают, что карантин несмотря на ослабление до сих пор действует, однако он не будет иметь эффект, если граждане будут нарушать установленные ограничения.

"Спасатели отметили, что отправляясь отдыхать в места с повышенным уровнем опасности, а именно на реку или пруд, главное условие досуга - усиленное внимание и ответственность", - отмечается в сообщении.

Напомним, 17 июня Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что с начала июня на водоемах страны утонуло 100 человек; среди погибших - 17 детей.

Как писало РБК-Украина, в Украине в мае утонули 47 человек.

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Автор: Юлия Струк