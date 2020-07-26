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В Україні з початку липня на воді загинули понад 180 людей

Україна, Неділя 26 липня 2020 08:41
В Україні з початку липня на воді загинули понад 180 людей
Фото: людина тоне (flickr)
Автор: Максим Зайченко

З них понад 70 дітей

В Україні з початку липня на воді загинули понад 180 людей. Більшість смертельних випадків пов'язані з власної необережності.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 26 липня на водних об'єктах України з початку місяця загинуло понад 180 осіб, з них понад 70 дітей. У більшості випадків люди гинуть на воді з-за власної необережності тому вирушаючи в водойми, будьте вкрай обережні і відповідальні", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві нагадали про правила купання, які допоможуть уникнути неприємностей на воді:

  • не можна купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
  • не можна вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
  • не можна стрибати в воду з човнів, катерів, споруд не призначених для цього;
  • не можна купатися в самоті;
  • не можна використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;
  • не можна вживати спиртні напої до і під час купання;
  • забороняється купання дітей без супроводу дорослих.

Нагадаємо, в Україні з початку літа до початку липня на водоймах потонула 291 людина, а переважна більшість випадків сталося через грубі порушення правил безпеки.

Також повідомлялося, що ще в травні в Україні потонули 47 осіб.

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