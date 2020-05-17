В Украине за май утонули 47 человек

Среди причин - купание в не приспособленных для этого местах
В Украине с начала мая утонуло уже 47 человек. Названы четыре основные причины такой статистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Названы причины такой статистики:
Напомним, ранее сообщалось, что с начала года в пожарах погибли 740 украинцев. Спасатели отмечают, что основными причинами гибели людей является сознательное пренебрежение ими правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, легко доступных для детей.
Ранее сообщалось, что в Украине начали восстановление лесов, поврежденных недавними пожарами в Киевской и Житомирской областях.
Также РБК-Украина писало, что в течение последних суток в Украине было подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом, что на 95 заражений меньше, чем сутками ранее. Общее число случаев с начала пандемии составляет 18291.
Автор: Максим Зайченко