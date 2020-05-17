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В Украине за май утонули 47 человек

Новости » Происшествия     17.05.2020 - 09:29
В Украине за май утонули 47 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Среди причин - купание в не приспособленных для этого местах

В Украине с начала мая утонуло уже 47 человек. Названы четыре основные причины такой статистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Названы причины такой статистики:

  • купание в не приспособленных для этого местах;
  • пренебрежение правилами безопасности во время отдыха у воды;
  • игнорирование штормовых предупреждений, в частности, порывов ветра;
  • ненадлежащий уход за детьми.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года в пожарах погибли 740 украинцев. Спасатели отмечают, что основными причинами гибели людей является сознательное пренебрежение ими правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, легко доступных для детей.

Ранее сообщалось, что в Украине начали восстановление лесов, поврежденных недавними пожарами в Киевской и Житомирской областях.

Также РБК-Украина писало, что в течение последних суток в Украине было подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом, что на 95 заражений меньше, чем сутками ранее. Общее число случаев с начала пандемии составляет 18291.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ГСЧС
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