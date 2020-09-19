В Україні з початку року жертвами пожеж стали понад 1000 осіб

Фото: пожежний (РБК-Україна)

В Україні за поточний рік жертвами пожеж стала 1031 людина. З настанням прохолодної погоди зросла кількість трагічних випадків при пожежах у житловому секторі.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також 954 осіб отримали травми через вогонь.

"З початку року в житловому секторі сталося 22074 пожежі, в результаті яких загинула 1031 людина. Травмовано 954 людини. З настанням прохолодної погоди, що, своєю чергою, змусило громадян користуватися додатковими джерелами опалення, показник трагічних випадків на пожежах у житловому секторі країни стрімко пішов угору", - йдеться в повідомленні.

У відомстві запевняють, що недбале ставлення є головною причиною виникнення загорянь.

"Люди опалюють свої будинки, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, курять у приміщеннях і перенавантажують електромережу, включаючи несправні обігрівачі побутові прилади. І таке недбальство кожен раз підтверджується сумною статистикою", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники рекомендують українцям:

не залишати малолітніх дітей без нагляду, і не дозволяти їм гратися з сірниками;

стежити за станом і справністю електромережі;

вимикати побутову техніку при виході з приміщення;

не палити в ліжку;

уникати перевантаження електричних мереж;

подбати про справність печей та обігрівальних приладів

Нагадаємо, в Чабанах Київської області в ніч на 15 вересня пролунав вибух, стався розрив труби високого тиску газу.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області сталася пожежа в інтернаті, учнів евакуювали.