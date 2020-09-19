В Україні з початку року жертвами пожеж стали понад 1000 осіб

В Україні за поточний рік жертвами пожеж стала 1031 людина. З настанням прохолодної погоди зросла кількість трагічних випадків при пожежах у житловому секторі.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Також 954 осіб отримали травми через вогонь.
"З початку року в житловому секторі сталося 22074 пожежі, в результаті яких загинула 1031 людина. Травмовано 954 людини. З настанням прохолодної погоди, що, своєю чергою, змусило громадян користуватися додатковими джерелами опалення, показник трагічних випадків на пожежах у житловому секторі країни стрімко пішов угору", - йдеться в повідомленні.
У відомстві запевняють, що недбале ставлення є головною причиною виникнення загорянь.
"Люди опалюють свої будинки, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, курять у приміщеннях і перенавантажують електромережу, включаючи несправні обігрівачі побутові прилади. І таке недбальство кожен раз підтверджується сумною статистикою", - йдеться в повідомленні.
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