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В Україні з початку року на пожежах загинули 133 людини

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 11:09
В Україні з початку року на пожежах загинули 133 людини
Ілюстративне фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

Ще 99 людей постраждали на пожежах

В Україні з початку 2020 року на пожежах загинули 133 людини і 99 осіб постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"З початку 2020 року показник загиблих і постраждалих на пожежі становить вже 133 і 99 осіб відповідно. При цьому, з 2268 пожеж, більше половини випадків сталися саме в приміщеннях громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Львові ввечері в п'ятницю, 17 січня, сталася пожежа в торгово-розважальному центрі Forum. Відвідувачів торгового центру евакуювали. На місці події працювали пожежники. За попередніми даними, загорілася витяжка в супермаркеті "Сільпо", який знаходиться на території ТРЦ.

Увечері 13 грудня в Києві сталася аварія на теплотрасі біля ТРЦ Ocean Plaza. В результаті прориву стався підмив асфальту. Десять осіб отримали різні пошкодження.

Як стало відомо, прорив тепломагістралі біля торгово-розважального центру стався через те, що вона відпрацювала нормативний термін експлуатації. За даним фактом було порушено кримінальну справу.

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