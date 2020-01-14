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Работы по замене трубопровода возле Ocean Plaza будут продолжаться всю ночь

Новости » Общество     14.01.2020 - 19:41
Работы по замене трубопровода возле Ocean Plaza будут продолжаться всю ночь
Фото: прорыв теплотрассы (t.me/kyivpatrol/901)

Затем будет начато восстановление асфальтового покрытия

На месте прорыва тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza заменили половину поврежденного участка трубопровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По состоянию на 18:00, уже смонтировано 12 м теплосети. Всего замене на этом участке подлежит 23 м.

"Работы будут продолжаться всю ночь. Завершатся завтра до утра, после чего будет начато восстановление асфальтового покрытия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прорыв тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве произошел потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации.

Напомним, дело об прорыв трубы возле ТГЦ Осеап Plaza переквалифицировали на ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

РБК-Украина писало, что вчера вечером в Киеве состоялся прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. В результате происшествия пострадали 10 человек, из них 5 до сих пор в больнице.

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Новости Украины авариятеплосетьКиев
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