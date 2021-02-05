В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах

В Украине могут запретить размещение рекламы на автодорогах. Евроинтеграционный комитет Верховной рады дал заключение по соответствующему законопроекту №4534.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Авторы проекта убеждены, что рекламоносители отвлекают внимание водителей, препятствуют оценке дорожно-транспортной ситуации, особенно из-за их яркого освещения в темное время суток.
Предлагается запретить наружную рекламу на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:
Комитет пришел к выводу, что этот закон не противоречит международно-правовым обязательствам Украины.
Напомним, комитет по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский союз поддержал законопроект №3006, которым в Украине хотят запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте.