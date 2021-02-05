ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах

Автор: Юлия Струк

В Украине могут запретить размещение рекламы на автодорогах. Евроинтеграционный комитет Верховной рады дал заключение по соответствующему законопроекту №4534.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Авторы проекта убеждены, что рекламоносители отвлекают внимание водителей, препятствуют оценке дорожно-транспортной ситуации, особенно из-за их яркого освещения в темное время суток.

Предлагается запретить наружную рекламу на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:

  • на пешеходных дорожках и аллеях;
  • на велосипедных дорожках;
  • на расстоянии менее 10 метров от края полосы автомобильных дорог общего пользования;
  • над проезжей частью автомобильных дорог.

Комитет пришел к выводу, что этот закон не противоречит международно-правовым обязательствам Украины.

Напомним, комитет по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский союз поддержал законопроект №3006, которым в Украине хотят запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины рекламадорогиВерховная Рада