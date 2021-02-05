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В Україні можуть заборонити розміщення реклами на дорогах

Автор: Юлія Струк

В Україні можуть заборонити розміщення реклами на автошляхах. Євроінтеграційний комітет Верховної ради дав висновок по відповідному законопроекту №№4534.

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Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Автори проекту переконані, що рекламоносії відвертають увагу водіїв, перешкоджають оцінці дорожньо-транспортної ситуації, особливо через їхнє яскраве освітлення в темну пору доби.

Пропонується заборонити зовнішню рекламу на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, зокрема:

  • на пішохідних доріжках та алеях;
  • на велосипедних доріжках;
  • на відстані менш ніж 10 метрів від краю смуги автомобільних доріг загального користування;
  • над проїжджою частиною автомобільних доріг.

Комітет дійшов висновку, що цей закон не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України.

Нагадаємо, комітет з питань європейської інтеграції України в Європейський союз підтримав законопроект №3006, яким в Україні хочуть заборонити "акустичне насильство" в громадському транспорті.

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