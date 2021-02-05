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Запрет "акустического насилия" в транспорте: комитет дал вывод по закону

Украина, Пятница 05 февраля 2021 15:46
Запрет "акустического насилия" в транспорте: комитет дал вывод по закону
Фото: маршрутки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте. Комитет по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский союз поддержал соответствующий закон №3006.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.

Документ предусматривает запрет трансляции в салонах рейсовых автобусов музыки, фильмов или других звуков, кроме информации о самой поездке. Звук может транслироваться лишь на индивидуальные наушники пассажиров.

В нерегулярных автобусных перевозках или такси трансляция допускается по согласию всех пассажиров.

"По заключению комитета, указанный законопроект не противоречит международно-правовым обязательствам Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Рада может запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте - комитет приступил к работе над документом.

Как писало РБК-Украина, согласно данным Государственной службы статистики проезд в городском транспорте за год подорожал 7,8% - с 5,1 гривны до 5,5 гривны.

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