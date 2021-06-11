В Украине могут ввести до шести лет тюрьмы за похищение ребенка одним из родителей

В Украине могут предусмотреть до шести лет лишения свободы за похищение ребенка одним из родителей. Правоохранительный комитет рекомендует Верховной раде включить соответствующий законопроект №5549 в повестку дня.

"Комитетом принято решение рекомендовать Верховной раде включить в повестку дня пятой сессии проект закона: о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за похищение ребенка одним из родителей (рег. №5549)", - сказано в сообщении.

Проект предусматривает, что похищение одним из родителей ребенка, который находился на законных основаниях у другого родителя, наказывается ограничением свободы на срок до шести лет или лишением свободы на тот же срок.