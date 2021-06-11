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В Украине могут ввести до шести лет тюрьмы за похищение ребенка одним из родителей

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Украина, Пятница 11 июня 2021 11:57
В Украине могут ввести до шести лет тюрьмы за похищение ребенка одним из родителей Фото: Рада может ввести до 6 лет тюрьмы за похищение ребенка одним из родителей (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут предусмотреть до шести лет лишения свободы за похищение ребенка одним из родителей. Правоохранительный комитет рекомендует Верховной раде включить соответствующий законопроект №5549 в повестку дня.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитетом принято решение рекомендовать Верховной раде включить в повестку дня пятой сессии проект закона: о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за похищение ребенка одним из родителей (рег. №5549)", - сказано в сообщении.

Проект предусматривает, что похищение одним из родителей ребенка, который находился на законных основаниях у другого родителя, наказывается ограничением свободы на срок до шести лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, 4 июня в Украине впервые отметили День памяти детей, погибших в результате агрессии Российской Федерации против Украины. Он будет отмечаться ежегодно в этот день: Рада приняла соответствующий проект постановления.

Как писало РБК-Украина, в стране планируют штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5123-1

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