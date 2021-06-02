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Рада планирует наказывать за продажу лекарств детям: размеры штрафов

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Украина, Среда 02 июня 2021 12:55
Рада планирует наказывать за продажу лекарств детям: размеры штрафов Фото: Рада хочет ввести штрафы за продажу лекарств детям (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине планируют штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5123.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 319 парламентариев.

Закон излагает в новой редакции статью 424 Кодекса об административных правонарушениях. За продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, предусмотрели административную ответственность.

Такое нарушение влечет за собой наказание для виновных лиц штраф в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 102-425 гривен.

В случае повторного в течение года совершения такого правонарушения грозит штраф от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 425-1190 гривен.

Напомним, Рада планирует запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №5122.

При этом комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал одобрить соответствующий проект за основу и в целом.

Ранее в лицее Боярки двое семиклассниц отравились медпрепаратом "Дротаверин". Школьницы выпили по 40 таблеток, в результате чего одна из них скончалась.

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