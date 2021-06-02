Рада планирует наказывать за продажу лекарств детям: размеры штрафов

В Украине планируют штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5123.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 319 парламентариев.

Закон излагает в новой редакции статью 424 Кодекса об административных правонарушениях. За продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, предусмотрели административную ответственность.

Такое нарушение влечет за собой наказание для виновных лиц штраф в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 102-425 гривен.

В случае повторного в течение года совершения такого правонарушения грозит штраф от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 425-1190 гривен.