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В Украине впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ

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Пятница 04 июня 2021 09:20
В Украине впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ Фото: в Украине сегодня День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате агрессии Российской Федерации против Украины. Он будет отмечаться ежегодно 4 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как известно, Верховная рада одобрила соответствующий проект постановления №5343 1 июня этого года. Кабинету министров поручили в двухнедельный срок со дня принятия документа разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне памяти погибших детей.

В то же время в Минобороны сообщили, что с начала агрессии Российской Федерации на востоке Украины погибли более 240 детей. 56 пропали без вести.

"По разным данным от 167 до 500 наших самых маленьких граждан были ранены и травмированы", - отметили в министерстве.

Напомним, в начале мая в Офисе генпрокурора сообщали, что на Донбассе погибли 34 ребенка. Еще около 100 детей получили ранения, 18 из них - инвалидность.

Ранее сообщалось, что на Донбассе девушка через минное поле сбежала из оккупированных районов Донецкой области (ОРДО).

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