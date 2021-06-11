ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні можуть ввести до шести років в'язниці за викрадення дитини одним із батьків

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 11 червня 2021 11:57
В Україні можуть ввести до шести років в'язниці за викрадення дитини одним із батьків Фото: Рада може ввести до 6 років в'язниці за викрадення дитини одним з батьків (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть передбачити до шести років позбавлення волі за викрадення дитини одним із батьків. Правоохоронний комітет рекомендує Верховній раді включити відповідний законопроект №5549 до порядку денного.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній раді включити до порядку денного п’ятої сесії проект закону: про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за викрадення дитини одним з батьків (реєстр. №5549)", - сказано у повідомленні.

Проект передбачає, що викрадення одним з батьків дитини, яка знаходилась на законних підставах у іншого з батьків, карається обмеженням волі на строк до шести років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, 4 червня в Україні вперше відзначили День пам'яті дітей, загиблих в результаті агресії Російської Федерації проти України. Він буде відзначатися щорічно у цей день: Рада ухвалила відповідний проект постанови.

Як писало РБК-Україна, у країні планують штрафувати за продаж ліків неповнолітнім. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №5123-1

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство викрадення Верховна Рада преступления
NEWS
В Україні 1603 нових випадки коронавірусу
В Україні 1603 нових випадки коронавірусу
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами