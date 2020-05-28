ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Налогоплательщиков начнут регистрировать с 14 лет

Новости » Экономика     28.05.2020 - 14:40
Налогоплательщиков начнут регистрировать с 14 лет
Фото: подростки на Майдане (Виталий Носач, РБК-Украина)

Номер налогоплательщика можно получить вместе с ID-картой

В Украине ввели новую услугу для подростков ID-14. Она предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Как отметили в пресс-службе, чтобы получить ID-карту с номером налогоплательщика, сперва необходимо посетить Центр обслуживания плательщиков налогов и подать заявление на присвоение номера. А после его получения - обратиться в отдел ГМС за оформлением паспорта.

"Теперь дети при достижении 14 лет могут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика", - говорится в сообщении.

Во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения - по месту жительства.

Кроме того, Минцифры вместе с депутатами Рады разработали изменения в Налоговый кодекс, после принятия которых ID-карта с номером плательщика налогов на ней будет иметь такую же юридическую силу, как документ, официально подтверждающий этот номер. Это даст возможность ликвидировать использование справки с номером плательщика налогов.

Налогоплательщиков начнут регистрировать с 14 лет

Напомним, Верховный суд Украины обязал органы миграционной службы выдавать паспорта в форме книжки противникам биометрических ID-карт.

Отметим, президент Владимир Зеленский подписал закон, который продлевает действие налоговых льгот на период карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Государственная налоговая администрация УкраиныпаспортНалоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь