ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рада взялась за замену паспортов. Книжечки хотят вывести из оборота

Украина, Пятница 18 декабря 2020 10:58
Рада взялась за замену паспортов. Книжечки хотят вывести из оборота
Фото: паспорт (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят постепенно вывести паспорт в форме книжечки из пользования. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3986 "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки".

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по правам человека.

В этом законе прописан порядок постепенного перехода с паспорта в форме книжечки на паспорт в форме карточки, оформленный с применением средств Единого государственного демографического реестра. Устанавливаются сроки действия паспорта.

Нардепы рассмотрели и альтернативный проект. Он предусматривает, что срок действия паспорта гражданина Украины в форме книжечки не ограничивается.

"Комитет поддержал законопроект №3986, а №3986-1 предлагает отклонить", - указано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров в начале августа одобрил проект закона, который предусматривает постепенный вывод таких паспортов из обращения и замену на пластиковые карты.

Как писало РБК-Украина, в апреле в Украине ввели новую услугу для подростков ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество паспортВерховная Рада

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь