В Украине могут ввести чрезвычайное положение: что известно

"Это очень вероятно. В каких именно регионах (вводить ЧП, - ред.) решает СНБО. Ждем их решения", - сказала она.

Как написала в своем Telegram нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская, вероятно, введение чрезвычайно состояния будет касаться, прежде всего Донецкой и Луганской областей, а также вероятно, Киева и области, Харьковской и Херсонской области.

Согласно закону, чрезвычайное положение вводится максимум на 60 дней с возможностью пролонгации по необходимости.

Обновлено 11:27. Также стало известно, что мэр города Днепр Борис Филатов заявил во время своего обращения на сессии горсовета, что на Днепропетровщине могут ввести режим чрезвычайного положения.

При этом он отметил, что идет с сессии на совещание с Офисом президента по этому поводу. Решение о внедрении такого режима может утвердить Верховная рада.