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Рада может ввести ЧП в приграничных с Россией областях, - итоги встречи с Зеленским

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 21:18
Рада может ввести ЧП в приграничных с Россией областях, - итоги встречи с Зеленским Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с силовиками и главами фракций Верховной рады обсуждал возможность введения чрезвычайного положения в приграничных с Россией областях. Если будет согласованная позиция, то решение могут принять в течение одного дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Были идеи о введении военного положения, но вводить не будем до тех пор, пока не начнется открытая агрессия. Но вопрос чрезвычайного положения в приграничных регионах обсудили подробно и, возможно, на такое решение пойдем в зависимости от развития ситуации. В первую очередь, это Донецкая и Луганская области. Мне кажется, лично моя позиция, что уже нужно вводить. Если решим, то в течение одного дня проголосуем", - отметил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что страна перейдет на военное положение только в случае широкомасштабной войны с Россией.

А в парламент внесли законопроект, который запретит народным депутатам выезжать из Украины в условиях военного положения.

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