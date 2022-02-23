В Україні можуть ввести надзвичайний стан: що відомо

Сьогодні, 23 лютого Верховна рада може запровадити надзвичайний стан в Україні. Формат наразі обговорюється.
Про це сказала РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Це дуже ймовірно. У яких саме регіонах (вводити НС, - ред.) вирішує РНБО. Чекаємо на їх вирішення", - сказала вона.
Як написала у своєму Telegram нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська, ймовірно, уведення надзвичайно стану стосуватиметься, перш за все Донецької і Луганської областей, а також ймовірно, Києва та області, Харківської і Херсонської області.
Згідно з законом, надзвичайний стан вводиться максимум на 60 днів з можливістю пролонгації в разі потреби.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вчора заявив, що на засіданнях РНБО не приймалися рішення про воєнний стан в Україні.
Втім, зазначимо, що чергове засідання РНБО проводиться і сьогодні, наразі очікується брифінг за його підсумками.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з силовиками та головами фракцій Верховної ради обговорював можливість запровадження надзвичайного стану у прикордонних з Росією областях.
Він також заявляв, що країна перейде на воєнний стан лише у разі широкомасштабної війни з Росією.