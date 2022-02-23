В Україні можуть ввести надзвичайний стан: що відомо

"Це дуже ймовірно. У яких саме регіонах (вводити НС, - ред.) вирішує РНБО. Чекаємо на їх вирішення", - сказала вона.

Як написала у своєму Telegram нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська, ймовірно, уведення надзвичайно стану стосуватиметься, перш за все Донецької і Луганської областей, а також ймовірно, Києва та області, Харківської і Херсонської області.

Згідно з законом, надзвичайний стан вводиться максимум на 60 днів з можливістю пролонгації в разі потреби.

