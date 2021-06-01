UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине могут упростить присоединение к электросетям

Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла за основу законопроект №5009 для упрощения процедуры присоединения к электрическим сетям. Документ поддержали 314 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 314 нардепов.

Документ предлагает существенно упростить присоединение к электрическим сетям электроустановок заказчиков, сократить количество документальных процедур, уменьшить затраты времени заказчиков на присоединение.

Предусматривается введение механизма "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проэктрирования и осуществления строительно-монтажных работ.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что на 2019 год в рейтинге Всемирного банка Doing business по параметру легкости присоединения к электрическим сетям Украина занимала 128 место из 189 стран мира. Так позиция Украины остается почти неизменной с 2016 года.

"Процедура присоединения к электрическим сетям является сложной, забюрократизированной и долговременной", - говорится в ней.

Сейчас для присоединения, например, небольшой пекарни или производственного помещения (цеха) к электрическим сетям предпринимателю необходимо потратить более 280 дней.

Согласно проекту, сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза.

Документ должен устранить сложную и забюрократизированную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.

Также он должен отменить непрозрачную процедуру согласования проектно-сметной документации с заинтересованными сторонами, в том числе органами исполнительной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Как писало РБК-Украина, в середине апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о сертификации оператора системы передачи. Он необходим для преодоления кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины энергетикаВерховная Радаэлектросети