В Україні можуть спростити приєднання до електромереж

"За" проголосували 314 нардепів.

Документ пропонує суттєво спростити приєднання до електричних мереж електроустановок замовників, скоротити кількість документальних процедур, зменшити витрати часу замовників на приєднання.

Передбачається запровадження механізму "єдиного вікна" для подачі замовником звернень, заяв, запитів та отримання інформації, необхідної для проектування та здійснення будівельно-монтажних робіт.

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що станом на 2019 рік в рейтингу Світового банку Doing business за параметром легкості приєднання до електричних мереж Україна займала 128 місце із 189 країн світу. Так позиція України залишається майже не змінною з 2016 року.

"Процедура приєднання до електричних мереж є складною, забюрократизованою та довготривалою", - йдеться у ній.

Наразі для приєднання, наприклад, невеликої пекарні чи виробничого приміщення (цеху) до електричних мереж підприємцю необхідно витратити понад 280 днів.

Згідно з проектом, строки приєднання до електричних мереж скоротять у 2,5 раза.

Документ має усунути складну і забюрократизовану процедура оформлення прав на земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів енергетики.

Також він має скасувати непрозору процедуру узгодження проектно-кошторисної документації із зацікавленими сторонами, зокрема органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.