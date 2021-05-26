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Украина запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до октября

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Украина, Среда 26 мая 2021 11:56
Украина запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до октября Фото: регулятор запретил импорт электроэнергии только на 4 месяца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Ограничение будет действовать до 1 октября 2021 года.

Решение принято во время заседания регулятора 26 мая, которое транслировалось в Youtube.

Документ временно ограничивает доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт.

Таким образом, запрещается импорт из Беларуси и России, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Постановлением аннулируются результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

"Оператору системы передачи возместить победителям аукциона денежные средства, уплаченные за пропускную способность, которая распределена на годовых аукционах на 2021 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества", - говорится в документе.

Стоит отметить, что во время заседания комиссии происходил пикет активистов "Демократической сокиры" с требованием полного запрета импорта из диктаторских режимов.

Также за полное закрытие импорта выступили народные депутаты МФО "Чистая Энергия" и ряд членов энергетического комитета парламента.

Напомним, в апреле Верховная рада одобрила закон, который предоставляет НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным перетокам.

Отметим, запрет на импорт электроэнергии с территории России и Беларуси, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, действовал с апреля до конца 2020 года.

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая группа народных депутатов.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК "Укрэнерго" 2020 закончило с убытком 27,5 грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должен генерирующим компаниям за услуги балансировки, ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

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