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В Украине могут создать Нацлабораторию антидопингового контроля: комитет ВР поддержал закон

Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам молодежи и спорта предлагает Верховной раде принять в целом законопроект о создании Национальной лаборатории антидопингового контроля. Это предусматривает законопроект №5640.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон предусматривает, что Министерство молодежи и спорта создаст государственное учреждение "Национальная лаборатория антидопингового контроля".

Документ определяет основные задачи нацлаборатории, порядок образования и деятельности Наблюдательного совета лаборатории.

"Комитет принял решение: рекомендовать Верховной раде в первом чтении принять законопроект (рег. №5640) за основу и в целом с учетом предложения комитета о вступлении документа в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования", - указано в сообщении.

Напомним, Рада ранее поддержала за основу законопроект №5099, который также предусматривает создание такой лаборатории.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году украинская бегунья Наталья Кроль сдала положительную допинг-пробу. В организме спортсменки нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид.

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спортВерховная Рададопинг