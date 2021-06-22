RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні можуть створити Нацлабораторію антидопінгового контролю: комітет ВР підтримав закон

Автор: Юлія Струк

Комітет з питань молоді і спорту пропонує Верховній раді прийняти в цілому законопроект про створення Національної лабораторії антидопінгового контролю. Це передбачає законопроект №5640.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон передбачає, що Міністерство молоді та спорту створить державну установу "Національна лабораторія антидопінгового контролю".

Документ визначає основні завдання нацлабораторії, порядок утворення та діяльності Наглядової ради лабораторії.

"Комітет прийняв рішення: рекомендувати Верховній раді в першому читанні прийняти проект закону (реєстр. №5640) за основу та в цілому з урахуванням пропозиції комітету щодо набрання чинності документом з дня, наступного за днем його опублікування", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада раніше підтримала за основу законопроект №5099, який також передбачає утворення такої лабораторії.

Як писало РБК-Україна, минулого року українська бігунка Наталія Кроль здала позитивну допінг-пробу. В організмі спортсменки знайшли заборонену речовину гідрохлортіазид.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортВерховна Рададопинг