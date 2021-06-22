В Україні можуть створити Нацлабораторію антидопінгового контролю: комітет ВР підтримав закон

Комітет з питань молоді і спорту пропонує Верховній раді прийняти в цілому законопроект про створення Національної лабораторії антидопінгового контролю. Це передбачає законопроект №5640.
Закон передбачає, що Міністерство молоді та спорту створить державну установу "Національна лабораторія антидопінгового контролю".
Документ визначає основні завдання нацлабораторії, порядок утворення та діяльності Наглядової ради лабораторії.
"Комітет прийняв рішення: рекомендувати Верховній раді в першому читанні прийняти проект закону (реєстр. №5640) за основу та в цілому з урахуванням пропозиції комітету щодо набрання чинності документом з дня, наступного за днем його опублікування", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, Рада раніше підтримала за основу законопроект №5099, який також передбачає утворення такої лабораторії.
Як писало РБК-Україна, минулого року українська бігунка Наталія Кроль здала позитивну допінг-пробу. В організмі спортсменки знайшли заборонену речовину гідрохлортіазид.