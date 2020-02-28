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Украинская чемпионка Европы в беге сдала положительную допинг-пробу

Новости » Спорт     28.02.2020 - 09:33
Украинская чемпионка Европы в беге сдала положительную допинг-пробу
Фото: Наталья Прищепа (noc-ukr.org)

Она может пропустить Олимпиаду-2020

Украинская бегунья Наталья Кроль (в девичестве Прищепа) сдала положительную допинг-пробу. Об этом сообщает Athletics Integrity Unit, который является отделом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В организме спортсменки нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид. Уведомление об этом было получено 23 февраля, с этого периода будет отсчитываться дисквалификация. Однако точный срок отстранения украинской спортсменки не уточняется.

Она будет отстранена от участия в соревнованиях до окончания разбирательства.

Отметим, Прищепа является двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), а также золотой призер Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019).

Украинская чемпионка готовилась к Олимпийским играм-2020, которые пройдут этим летом в столице Японии - Токио.

Напомним, Международный олимпийским комитет (МОК) лишил украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золота Олимпиады 2012 года в Лондоне. Спортсмен провалил допинг-пробу. Срок дисквалификации составляет 2 года (с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года).

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