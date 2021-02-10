В Украине могут реформировать Нацраду: комитет поддержал закон

В Украине планируют реформировать Нацраду по вопросам телерадиовещания. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует принять во втором чтении соответствующий законопроект №4107.
Закон предлагает действенную процедуру назначения и прекращения полномочий членов Национальной рады, поскольку существующая процедура не может полноценно гарантировать принцип независимости и эффективных и прозрачных механизмов деятельности государственного регулятора.
"По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной раде принять проект закона в целом", - указано в сообщении.
Этим законом президента хотят уполномочить создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте как консультативно-совещательный орган.
Как писало РБК-Украина, в конце января комитет начал наработку этого документа ко второму чтению.
Напомним, в середине декабря народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №4107.