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В Україні можуть реформувати Нацраду: комітет підтримав закон

Автор: Юлія Струк

В Україні планують реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення. Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує схвалити у другому читанні відповідний законопроект №4107.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

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Закон пропонує дієву процедуру призначення та припинення повноважень членів Національної ради, оскільки наявна процедура не може повноцінно гарантувати принцип незалежності та ефективних і прозорих механізмів діяльності державного регулятора.

"За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект закону в цілому", - вказано у повідомленні.

Цим законом президента хочуть уповноважити створювати конкурсну комісію для відбору кандидатур за власною квотою як консультативно-дорадчий орган.

Як писало РБК-Україна, наприкінці січня комітет почав напрацювання цього документу до другого читання.

Нагадаємо, у середині грудня народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4107.

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